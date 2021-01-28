Дети лишаются здоровья и жизней из-за опасных интернет-челленджей. Теперь с ними будут бороться

Опасные интернет-челленджи приводят к тому, что дети и подростки лишаются жизни, выполняя любые задания, лишь бы получить вожделенные лайки. Однако 1 февраля в России вступают в силу новые требования к соцсетям, которые помогут в борьбе с подобным контентом, рассказали «360» в Госдуме.

Следственный комитет РФ проводит расследование по факту гибели несовершеннолетнего на востоке Москвы. По предварительной версии, мальчик мог погибнуть при выполнении некоего челленджа в социальной сети TikTok. Чуть раньше на Сицилии погибла девочка, которую нашли в ванной комнате без сознания со смартфоном в руке. Сестра 10-летней Антонеллы рассказала родителям, что перед смертью она «играла в блэкаут», то есть участвовала в челлендже с задержкой дыхания. TikTok в Италии частично заблокирован.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал «360», что законодатели будут готовы рассмотреть необходимые поправки в случае, если существующих норм законодательства недостаточно для того, чтобы пресекать подобные смертельно опасные игры в Сети.

«Мы ждем, что Роскомнадзор и другие ведомства, в случае если им не хватает нормативной базы, к нам обратятся. Мы готовы незамедлительно приступить к принятию законов, которые позволят в считаные минуты блокировать этот контент», — сообщил депутат.

Депутат Госдумы Борис Менделевич прошлым летом обращался в РКН с просьбой заблокировать видеоролики в TikTok о приеме препарата от аллергии, способного вызвать галлюцинации при передозировке. Ведомство приступило к анализу информации, после чего был направлен запрос в Росмолодежь. Процесс проходит слишком долго — за это время видео успели посмотреть миллионы пользователей.

«В пресс-службе TikTok на запросы отвечают ожидаемо. Я прямо представляю, как у них на рабочем столе файлик — ответ по опасному контенту», — посетовал парламентарий.

1 февраля в России вступает в силу новая редакция закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Госдума утвердила новые требования к социальным сетям, согласно которым интернет-площадки должны будут самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Нарушителям грозят серьезные штрафы.