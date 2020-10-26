Дети избили инвалида-аутиста в Воронеже. Полицейские начали проверку

«Четверо 12-летних подростков избили моего сына, аутиста, инвалида I группы, который просто гулял во дворе, никого не трогая! Избили просто так, от нечего делать, зная, что он беспомощный и не даст сдачи», — написала Лаврова.

Женщина добавила, что больного 38-летнего мужчину повалили на землю и «пинали ногами до обморочного состояния». Она сфотографировала синяки на теле сына и обратилась в полицию. «360» связался с Лавровой, и она поделилась деталями нападения на сына.

«Сейчас мы пытаемся выяснить, кто это, потому что, вы понимаете, ну а детей [не знаю лично], я же с ними не общаюсь. Я их знаю только в лицо. Артур тоже, несмотря на то, что его лет пять уже эти дети избивали, с их детства, он знает только в лицо и путается. Ну он маленький ребенок, он по развитию — пятилетний», — рассказала мать избитого аутиста.

Собеседница добавила, что во дворе стало традицией бить его сына и подчеркнула, что к более взрослым присоединяются маленькие дети. Сейчас она находится в полиции на очной ставке.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова сообщила «360», что полицейские начали проверять обстоятельства ЧП, которое произошло 23 октября. Назначена судмедэкспертиза, чтобы определить степень тяжести травм. Сейчас правоохранители ищут детей, которых подозревают в избиении беспомощного человека.

В комментариях к посту подписчики поддержали Лаврову и посоветовали не оставлять сына одного.