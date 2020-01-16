Дети из социального приюта в Татарстане пожаловались на домогательства

Девочки из детского приюта «Акчарлак» в соцсетях рассказали о домогательствах со стороны сотрудника заведения. Руководство «Акчарлака» уже обратилось в следственные органы Татарстана с просьбой начать проверку.

Несколько девушек 10-13 лет из приюта «Акчарлак» выложили в социальных сетях видео, где обвинили сотрудника учреждения в сексуальных домогательствах. По их словам, все продолжалось с августа 2019-го по 15 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ по Республике Татарстан.

Подростки заявили, что жаловались руководству на мужчину по прозвищу Марсель абый еще летом 2019 года. В итоге сотрудника оштрафовали, а после этого он продолжил домогательства. Об этом написало РИА «Новости».

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении ведомства. Делом также занимается региональная прокуратура.

По данным сайта kp.ru, видео с обвинениями записала одна из мам девочек. Ранее ее лишили родительских прав, и сейчас она хочет их восстановить.

Социальный приют для детей и подростков «Акчарлак» создали в 2003 году. Его цель — реабилитация детей от трех до 18 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Акчарлак» находится в селе Верхний Тимерлик и рассчитан на 25 детей.