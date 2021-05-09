Дети из разных уголков России исполнили хором песню «Мир на земле». Видео

Дети из разных городов России исполнили хором песню «Мир на земле» и записали клип. Фоном послужили известные достопримечательности и военные мемориалы Волгограда, Москвы, Санкт-Петурбурга, Великого Новгорода.

Участниками проекта стали юные певцы «Большой перемены». Песня стала манифестом против войны.

«Люди, прошу я, потише, потише, // Войны пусть сгинут во мгле. // Аист на крыше, аист на крыше, // Мир на земле», — пели дети.

Видео появилось в группе «Большой перемены» в соцсети «ВКонтакте». Организаторы отметили, что дети спели очень душевно, пробуждая слезы и дрожь.

«Манифест нового поколения против войны, жестокости, агрессии, насилия во имя сохранения памяти о наших героях, ветеранах, подаривших нам мирное небо над головой. Манифест за мир, дружбу и любовь. Он так и называется — „Мир на земле“», — говорится в описании под видео.

Организаторы предложили всем присоединиться к их патриотическому флешмобу. Нужно спеть эту на фоне мемориала участникам Великой Отечественной войны и опубликовать ролик в группе «Большой перемены».