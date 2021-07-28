Дети из Подмосковья могут принять участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Заявки принимают до 1 октября. Среди членов жюри — известный художник Никас Сафронов.

Премию учредили в этом году. Идея принадлежит Росприроднадзору. Конкурс создали, чтобы поощрить детей и подростков от семи до 16 лет, которые увлекаются вопросами экологии. Претендовать на премию могут и волонтерские, общественные, экологические организации, учреждения дополнительного и общего образования, интернаты и детские дома.

Почти тысячу работ со всей страны уже прислали для участия в конкурсе. Несколько десятков заявок отправили из-за границы.

Участники выкладывают в свои социальные сети или на Rutube видеоролики, мультфильмы, рисунки и фотографии. В своих работах дети показывают, как важно бережно относиться к природе. Участников не ограничивают форматом — это может быть фильм, репортаж, картина, стихи.

Публикацию нужно выложить со специальными хештегами: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren. Принимают заявки на официальном сайте премии.

Одним из членов жюри стал известный российский художник Никас Сафронов. Он является членом Российской академии художеств.

Перед началом оценки работ руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова встретилась с Никасом Сафроновым.

«Росприроднадзор учредил детскую экологическую премию „Экология — дело каждого“. Я буду рада видеть вас в составе членов жюри. В ней есть номинация „Экорисунок“, и она очень востребована у детей, мы ее сделали для младшей группы до 10 лет», — рассказала Светлана Радионова.

Она отметила, что результаты будут известны уже в ноябре. Победителей наградят на торжественной церемонии в Vegas City Hall в Москве.

«Вы знаете, экология — дело каждого. Мы в детстве ходили собирали макулатуру, металлолом, мусор в лесах, делали все, чтобы природа была более очищенная, и участвовали в совершенно разных проектах — неважно, двоечники, отличники — в этом была государственная программа, и делали это все. Я думаю, что нужно с детства прививать любовь к природе, и это дает возможность надеяться на будущее. Я, конечно, буду в составе жюри», — заявил Никас Сафронов.

В состав жюри премии вошли и другие известные личности: советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, главный редактор телеканала RT, МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ (2012–2016 годы) Габриэль Кочофа.

Заявки на участие в премии принимают по 12 номинациям: «Сохраним планету вместе», «Моя экосемья — моя команда», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экопроект», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «Эковолонтер», «Юный экожурналист», «Экология в мире».

Лучшие получат подарки. Среди участников разыграют айфоны, айпады, ноутбуки, интерактивную доску, проектор, денежные сертификаты, сертификат на реализацию экопроекта, семейные поездки на Черное море.

Самые активные смогут поехать в экологический лагерь — Всероссийский детский центр «Орленок».