Дети из Петербурга сняли поздравительный клип ко дню рождения Кадырова

В понедельник, 5 октября, Кадырову исполнилось 44 года. Ребята записали видеоролик, по сюжету которого они собираются в Грозный, чтобы лично поздравить главу Чечни с его персональным праздником.

Участие в съемках приняли дети разного возраста — от двух до 15 лет. Они показывали на камеру «сердечки» из рук и обращались с добрыми словами к Кадырову.