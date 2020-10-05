Дети из Петербурга сняли поздравительный клип ко дню рождения Кадырова
Дети из музыкальной группы «Мечтатели» Санкт-Петербурга сняли поздравительный клип ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, информирует ИА Nation News.
В понедельник, 5 октября, Кадырову исполнилось 44 года. Ребята записали видеоролик, по сюжету которого они собираются в Грозный, чтобы лично поздравить главу Чечни с его персональным праздником.
Участие в съемках приняли дети разного возраста — от двух до 15 лет. Они показывали на камеру «сердечки» из рук и обращались с добрыми словами к Кадырову.