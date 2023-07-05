Общество 05 июля 2023, 16:16 Дети из Херсонской области будут отдыхать в Кабардино-Балкарии

Читать 360tv в

В Кабардино-Балкарию на отдых прибыла первая группа ребят из Херсонской области. Об этом сообщило ОТР.

Дети прибыли в Нальчик, здесь они будут отдыхать, а также смогут получить различные виды помощи. Ребят разместят в комфортабельных условиях и организуют им полноценное питание и необходимые лечебные процедуры.

Реклама

Кроме того, для них подготовили и развлекательную программу. В ней — организация мастер-классов и театральных постановок. Также детям представят традиции и культуру народов, которые проживают в республике. Наконец, они смогут попробовать блюда местной кухни и даже научиться их готовить.

Авторы: