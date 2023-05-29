Общество 29 мая 2023, 20:30 Дети из Херсонской области бесплатно поедут на курорты для оздоровления Власти Херсонской области: детей бесплатно отправятся в оздоровительные летние лагеря Freepik

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Власти Херсонской области организовали бесплатное пребывание детей в летних оздоровительных лагерях на территории курортных регионов России. Об этом сообщила начальник отдела отдыха и оздоровления детей Минобразования региона Ирина Кузьменко, ее слова привел ТАСС.

«Отличительной чертой оздоровительной кампании является то, что все поездки, пришкольные лагеря и питание бесплатны для родителей. Дети оздоравливаются за счет государства», — отметила Кузьменко.

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