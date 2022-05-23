Дети из ДНР начали бояться воздушных шаров

Дети в Донецкой Народной Республике стали бояться воздушных шаров. Об этом рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков в интервью URA.ru. Недавно он вернулся из ДНР, куда ездил с гуманитарной миссией.

«Когда мы раздавали в школе продукты и канцелярию, получился небольшой праздник. И был очень страшно видеть детей, которые пугаются и массово прячутся от звука лопнувшего воздушного шарика», — пояснил Голиков.

Он также рассказал, что местные педагоги стараются продолжать обучение детей и проводить с ними различные мероприятия, несмотря на практически разрушенные школы и детские сады.

«Восстанавливать дома и инфраструктуру будет непросто. Судя по всему, еще сложнее будет восстановить психику людей», — отметил депутат.

Гуманитарная миссия, которую в регионе курирует Голиков, по его словам, продолжится в начале июня. Челябинск намерен помочь Ясиноватой восстановить окна и крыши.

Ранее глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что к восстановлению зданий в Донбассе привлекут более 100 тысяч россиян.