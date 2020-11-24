Дети-инвалиды на Камчатке получат новогодние подарки

«Наша задача сделать так, чтобы к новому году ребята эти подарки получили», — заявил он.

Также подарок можно будет выиграть в конкурсе рисунков «Новогодняя Камчатка». Кроме того, дополнительные социальные выплаты получат семьи, в которых родители - неработающие инвалиды или пенсионеры. Сумма выплат составит 600 рублей, а в Алеутском и Корякском районах — 700 рублей.