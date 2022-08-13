Дети играли с мертвым голубем на дворовой площадке в Твери

Дети играли с мертвым голубем в Твери. Видеоролик опубликовал «Подъем» в Telegram-канале.

В Твери (предположительно, Пролетарский район) местные жители засняли, как на одной из детских дворовых площадок смуглые дети и женщина в хиджабе (мать или сестра) пинали и подбрасывали в воздух тушку мертвого голубя.

Под видео в социальных сетях, естественно, развилась оживленная дискуссия, вылившаяся в сотни комментариев. Кто-то, например, вспоминая юные годы, рассказал, что в его детстве было принято хоронить найденное мертвым животное.