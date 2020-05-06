Уже около шести недель россияне находятся на самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Продолжительное пребывание в четырех стенах — трудное испытание для взрослых, не говоря уже про детей. «360» решил узнать, как ограничительный режим скажется на психологическом здоровье школьников.

С 23 марта все российские школы закрыли на карантин. Ученики перешли на дистанционный формат обучения. С конца марта введен режим самоизоляции. Выходить из дома гражданам можно только при крайней необходимости — посетить ближайший магазин или аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой. Многие россияне уже несколько недель не покидают свой дом и оказались заперты со своими родными.

Детский психолог, руководитель клуба детской психологии «Сердечко» Светлана Клюваева считает, что любая изоляция человека от внешнего мира оказывает на него негативное влияние. Однако по мнению психолога, это не значит, что она наносит психический вред или травму.

«Это совершенно необязательно приводит к травматизации. Мало того, по своему опыту я вижу, что дети, которые сейчас сидят дома, стали более расслабленными. Они пребывают в лучшем настроении, потому что нет такого давления. Особенно школьники. Нет такой нагрузки, которой они обычно подвергаются», — рассказала эксперт.

В школе — лучше?

Однако, по мнению психолога, в школе детям, конечно, лучше — там они могут общаться с друзьями.

«Мы должны понимать, что изоляция — это вынужденная мера. И за изоляцией стоят вопросы безопасности, как самих детей, так и их близких. Поэтому до тех пор, пока изоляция является необходимой мерой, ее нужно соблюдать», — подчеркнула Клюваева.

Она пояснила, что ребенок находится в семье, а значит, не полностью изолирован от общества. Помимо этого, чем меньше ребенок, тем меньше у него потребность быть в группе сверстников. Психолог также отметила, что современные средства связи позволяют детям общаться, создавая эффект присутствия.

«Тот же Skype, Zoom, телефон. Они общаются и прекрасно себя чувствуют. Я бы не говорила о том, что изоляция — это совершенно точно стресс. Дети способны вынести такие ограничения в той степени, в какой это могут вынести их родители», — подчеркнула специалист.

Спокойные родители — спокойные дети

Она добавила, что состояние детей во многом зависит от родителей. Они перенимают от взрослых настроение. Если родители выдерживают это напряжение — то и дети спокойно переносят ограничения.

«Если у родителей возникает много тревог по поводу их будущего, здоровья, финансового положения и очень сильно переживают по этим поводам, то большая вероятность, что ребенок будет это считывать. Он будет испытывать довольно сильную тревогу, которая может очень по-разному проявляться», — объяснила Клюваева.

Психолог отметила, что ограничения вводят много неприятных моментов, которые сложно выдержать. Например, маленькие дети очень активны. Они рано встают, с утра до вечера прыгают. Взрослым людям, не обладающим таким темпераментом, действительно сложно с этим справляться.

Безопасность на первом месте

«Часто многим родителям, когда маленькие дети кричат, что они хотят на улицу и не понимают, почему на детскую площадку нельзя, сложно с этим справиться. Им сложно сказать детям твердое „нет“. Они начинают испытывать вину, злость на внешние силы, потому что они не могут объяснить ребенку. Потому что ребенок плачет, и родителю тяжело», — отметила специалист.

Но, напомнила Клюваева, задача родителя - не удовлетворять сиюминутные потребности ребенка, а помочь ему справиться и пережить фрустрацию. Пережить горе, которое он испытывает с невозможностью покататься на качелях.

«Это действительно очень печально, и ребенок может быть расстроен. Но это не значит, что родитель должен сиюминутно исполнять это. Такие обстоятельства, с которыми нужно справиться и смириться сейчас. Нужно помнить, для чего все это делается. На чаше весов стоит безопасность», — подчеркнула Клюваева.

Психолог пояснила, что стресс испытывают не только дети, но и родители. Часто взрослые сами не могут справиться и себя успокоить. Она порекомендовала не стараться быть очень хорошими родителями в этот период.

«Очень многие вещи, которые не имеют прямо сейчас очень какого-то важного значения, нужно отпустить и стараться сохранять свои ресурсы в том числе и психологические, просто убрав из жизни. Например, уборка, какая-то готовка или уроки эти — это не то, что сейчас сильно важно», — рассказала эксперт.

Она добавила, что сейчас важно сохранять ресурсы и себя.

«Чтобы потом, когда все это закончится можно было пойти работать и учиться. Сейчас надо сильно-сильно снизить планочку свою внутреннюю», — подчеркнула Клюваева.