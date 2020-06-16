Большой блок поправок в Конституцию посвящен защите семейных ценностей и будущего детей. Они позволят государству оказать поддержку каждому ребенку и защитить из права не только сейчас, но и на десятилетия вперед.

Поправки в Конституцию называют детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Страна обязуется создавать условия для их всестороннего развития. Речь идет как о духовном, нравственном, интеллектуальном и физическом развитии подрастающего поколения, так и о воспитании в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала «360», что поправки в Конституцию значительно расширяют гарантии и ответственность России по отношению к семье.

Если конкретно — поправки в Конституцию закладывают фундамент, на котором вырастет новая нормативная база. Это значит, что начиная с документов и заканчивая их конкретной реализацией, меры поддержки призваны дойти до каждого ребенка, каждой семьи — вот конечная цель Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что таким образом Россия значительно усиливает вектор семейной политики. Это — принципиальный шаг для страны, которая столкнулась с демографическими проблемами.

«Новые поправки расставляют приоритеты для каждого из нас независимо от должности и рода занятий. Дети, семья — это важно, дети — это главное», — подчеркнула Кузнецова.

Благодаря расставленным приоритетам страна сможет определить направление своих дальнейших шагов. Кузнецова подчеркнула, что именно поэтому формулировки, которые сегодня предлагают внести в главный закон страны, достойны поддержки — они носят большой практический потенциал для семей с детьми.

Омбудсмен подчеркнула, что Конституция создается не на один год, а на многие десятилетия. Именно по этому закону будут жить наши дети.

«Важно, чтобы и они сохранили эти приоритеты, поэтому хочется оставить для них конструктивные и созидательные ценности», — заключила омбудсмен.