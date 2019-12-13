Дети-герои из Подмосковья получили медали за совершенный подвиг

Герой России, депутат Госдумы Максим Сураев вручил медали «Юный герой» детям, спасшим человеческие жизни. Награды были удостоены 36 человек. Церемония состоялась в рамках III ежегодного Форума маленьких героев, который прошел сегодня в Москве по инициативе «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР).

«Для героических поступков не важен возраст, нет границ. Героями могут быть и молодые люди, и совсем детишки. То, что дети не боятся, рискуя своей жизнью, совершают героические поступки — дорогого стоит. Это вызывает у меня уважение, я перед ними преклоняюсь», — отметил Сураев, обращаясь к юным героям и их родителям, присутствовавшим в зале.

Медалью «Юный герой» (общественная награда, учреждена по инициативе МГЕР в 2018 году) были награждены 36 детей из 18 регионов России. 30 ребятам присвоены звания «Герой нашего времени». 28 детей были награждены медалями за ратную доблесть от «Боевого Братства».

Также в рамках форума состоялось награждение победителя конкурса Молодежного анимационного кино в номинации «Лучший сценарий к мультфильму». Обладательницей награды стала двадцатилетняя Александра Мурашко из Санкт-Петербурга.

Руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР Александр Толмачев: «Форум маленьких героев — мероприятие, которое удивляет и вдохновляет. Валера Бунеску из Домодедова спас свою бабушку из пожара, Коля Ильин — маленький герой спорта, оба мальчика, Валера и Коля, из Домодедова. В Раменском Саша Пономарев вместе с дедушкой вытаскивали жителей деревни из пожара. Соломатин Паша и Черных Виктор, одноклассники, выследили преступника и сообщили о его местонахождении в правоохранительные органы. Сысоев Илья из Чехова спас подростка, провалившегося под лед. Дети, спасающие людей, не боясь за свою собственную жизнь, действительно герои. Героизм не имеет возраста. Хочется сказать каждому ребенку спасибо за отвагу и мужество».