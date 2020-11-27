Дети Галкина и Пугачевой открыли домашнюю выставку
Пародист и телеведущий Максим Галкин на своей странице в Instagram поделился видео, на котором его дети Гарри и Лиза открывают дома персональную выставку рисунков. Об этом сообщило «Утро.ру».
«Художник Елизавета Галкина, продюсер Гарри Галкин, оператор и ведущий Алла Пугачева, Толпа восторженных посетителей», — написал Галкин.
Среди представленных детьми рисунков была новогодняя елка, реактивный самолет, разноцветная рыба-переливница, а также желтые паруса, футуристическая бабочка и стрекоза.