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    27 ноября 2020, 19:37

    Дети Галкина и Пугачевой открыли домашнюю выставку

    Артур Блянихов

    Пародист и телеведущий Максим Галкин на своей странице в Instagram поделился видео, на котором его дети Гарри и Лиза открывают дома персональную выставку рисунков. Об этом сообщило «Утро.ру».
    Дети Галкина и Пугачевой открыли домашнюю выставку

    «Художник Елизавета Галкина, продюсер Гарри Галкин, оператор и ведущий Алла Пугачева, Толпа восторженных посетителей», — написал Галкин.

    Среди представленных детьми рисунков была новогодняя елка, реактивный самолет, разноцветная рыба-переливница, а также желтые паруса, футуристическая бабочка и стрекоза.