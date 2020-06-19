Дети до шести лет оказались самыми опасными разносчиками коронавируса

Ученые Британии, Германии и Норвегии выяснили, что у всех зараженных независимо от возраста одинаковое количества патогена. При этом передавать вирус склонны носители до шести лет, в отличие от взрослых, из которых только половина способна быть распространителем.

Дело в том, что на маленьких деток довольно трудно надеть маску и в целом привычные средства защиты на них не так эффективны, как на взрослых. Детей сложно заставить ничего не трогать, особенно собственное лицо. Все это становится причиной того, что малыш может передать вирус собственным родителям и дальше.

По словам ученых, трудность еще и в том, что ребенок до шести лет болеет практически бессимптомно. Анализируя все выводы исследования, ученые пришли к выводу, что именно маленькие дети дошкольного возраста распространяют вирус сильнее остальных.

Как пояснил газете «Известия» руководитель группы интегральных биоаналитических систем Института X-BIO ТюмГУ Дмитрий Андреев, для того, чтобы дать точный прогноз, о распространении вируса из-за открытия детских садов, нужно для начала взвесить все риски.

«Кроме того, нужно связать карантинные меры с временными рамками иных способов противодействия биологической угрозе. Ведь если ребенок заразился — заболел или стал вирусоносителем — то, по моему мнению, неизбежно заболеют и все уязвимые к вирусу совместно проживающие члены семьи», — пояснил Андреев.

Также ученые напомнили, что при первых симптомах заболевания у ребенка необходимо обращаться к врачу и использовать все средства защиты, чтобы вирус не перешел к другим членам семьи.

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