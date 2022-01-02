Детям до 14 лет можно будет оформлять прописку через портал госуслуг с 1 июля

Регистрацию детей до 14 лет по месту жительства с 1 июля 2022 года можно будет оформлять через портал госуслуг без посещения территориального подразделения МВД. Об этом в пресс-центре ведомства сообщили ТАСС.

Для россиян старше 14 лет такую услугу планируют сделать доступной во всех регионах только к 2023 году. Сейчас же через портал госуслуг без посещения подразделения МВД можно оформить только временную регистрацию. Для оформления постоянной прописки без посещения органов регистрационного учета сейчас не обойтись, один раз все-таки придется сходить в местное МВД.

Переход на оформление прописки онлайн без нужды куда-либо ходить не только сделает эту услугу более удобной для россиян, но и сократит трудозатраты сотрудников органов учета, добавили в МВД. Там рассчитывают, что нововведение минимизирует количество личных визитов в подразделения.

Для подачи заявления сейчас нужна только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и права, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости.

Ранее в МВД сообщили, что при выдаче электронного паспорта россиянам аннулируют бумажный.