Эксклюзив 30 июня 2023, 17:34 «Дети боятся матери». Отчим девочки, давшей сигнал о помощи в эфире, рассказал об атмосфере в семье Отчим Карен: девочка, попросившая о помощи в эфире, и ее сестра боятся жестокой матери

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Девочка показала международный жест просьбы о помощи в эфире Первого канала. Родной отец ее сестры Карен рассказал «360», что их мать жестоко обращается с детьми. В распоряжении канала есть документ, в котором уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области признает, что атмосфера в семье может представлять опасность для жизни и здоровья детей в силу жестокого обращения и «возможных особенностей психического здоровья матери».

«Поведение матери агрессивно, на детей оказывается психологическое воздействие, они запуганы. Дети просто боятся ее», — заявил Карен.

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Он отметил, что «бьется за дочь», но мать ее не отдает, а «органы на местах просто бездействуют».

Бывшие муж и жена давно спорят об опеке над девочкой. Мужчина показал целую кипу судебных решений: одно — о том, что мать не должна чинить препятствий к тому, чтобы бывший супруг виделся с родной дочерью, еще одно — об отсутствии оснований на лишение отца родительских прав, и так далее.

Карен отметил, что старшая девочка, показавшая международный жест в эфире, — дочь бывшей жены от первого брака, у нее есть родной отец.

Он предоставил видео, где видно, как мать кричит и ругается матом при детях и в целом ведет себя довольно агрессивно.