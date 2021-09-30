Детенышей леопарда вакцинировали в Сочи

Двум детенышам леопарда поставили прививки от кошачьих болезней в Сочинском центре восстановления леопардов на Кавказе. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Уточняется, что это было непросто, так как у маленьких леопардов уже острые когти и зубы. В будущем животных отпустят в дикую природу.

«Самец себя показал, он явно был настроен агрессивно. Защищал себя, свою территорию от чужаков, которыми мы являемся, а самочка, конечно, спокойно лежала и все», — рассказала ветврач ГБУ ветеринарного управления города Сочи Ида Зуева.