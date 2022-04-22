Детеныша тюленя спасают от истощения в Санкт-Петербурге

Центр оказания помощи морским млекопитающим в поселке Репино в Санкт-Петербурге спасает уже второго в этом году детеныша тюленя. У него диагностировано истощение, а также поврежден глаз. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«К нам поступил ещё один серый тюлененок, найденный в порту Приморска. Малыш очень исхудавший и с очень сильно повреждённым левым глазом», — сказано в сообщении.

Ранее в апреле истощенного тюлененка спасли на берегу Финского залива и направили на лечение в центр в Репино.

Первый в России современный специализированный центр для реабилитации морских животных открылся в 2014 году. За время работы специалисты комплекса помогли более чем 130 тюленям и нерпам. наиболее известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. Его дважды пытались выпустить в естественную среду обитания, но всякий раз он возвращался. Через несколько лет вместе с Крошиком в центре поселился самец ладожской нерпы Шлиссик. Он также предпочел жизнь на территории центра существованию в естественных условиях.

Ранее научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская сообщила, что тюленей в Финском заливе посчитают в конце апреля. Сделают это с помощью самолетов.