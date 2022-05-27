Иркутские ветеринары впервые в России выходили новорожденного детеныша нерпы

Сотрудники нерпинария в Иркутске впервые выходили рожденного в неволе детеныша нерпы. Об этом рассказал kp.ru.

Сотрудники центра находят в дикой природе бельков, оставшихся без родителей. На воле у них нет шансов на выживание, так животные попадают в нерпинарий.

Обычно нерпы не размножаются в неволе, однако в этот раз одна из питомиц нерпинария родила детеныша. Его назвали Колобком, сотрудники центра сами выкормили его. Сейчас нерпенышу уже три месяца, весит он восемь килограммов.

«Почти два месяца я и ветеринар по очереди вступали на суточные дежурства, чтобы выкармливать по ночам новорожденного нерпенка. Детеныши, как младенцы, едят каждые четыре часа и даже издают звуки, похожие на плач. А подкладывать кроху к маме мы побоялись. На фоне стресса она могла запросто его задавить», — рассказала старший тренер Иркутского нерпинария Людмила Клеофастова.