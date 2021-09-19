Детеныша косатки спасли из ловушки в Магадане

В Магаданской области спасли детеныша косатки, который застрял на отмели. Выручать китенка пришлось спасателям и местным жителям. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Утром в четверг спасателям поступило сообщение, что в бухте Гертнера на мелководье попал в ловушку детеныш косатки. Сотрудники МЧС тут же выехали на место. Оказалось, что китенок застрял на отмели и не может сам выбраться на глубину. Но ему пришли на помощь.

Малыша развернули к морю. Поскольку животное находилось в воде лишь наполовину, его несколько часов поливали водой. Спасатели и местные жители дождались прилива, и когда уровень воды поднялся, они подтолкнули детеныша. Ему помогли сдвинуться с отмели, после чего он ушел в море.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поблагодарил местных жителей за спасение косатки. Он отметил, что этот поступок выглядит еще благороднее и душевнее на фоне массового убийства дельфинов на Фарерских островах.

Ранее в России начали готовить закон о полном запрете вылова китов и дельфинов.