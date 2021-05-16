Детеныша балтийской нерпы заметили в центре Петербурга. Видео

Детеныша балтийской нерпы, занесенной в Красную книгу, заметили в канале Грибоедова в историческом центре Санкт-Петербурга. Об этом написал во «ВКонтакте» Фонд друзей балтийской нерпы.

«Маленькая и редкая балтийская нерпа плавает около Никольского морского собора. Недавно она была замечена в канале Грибоедова, но может переместиться еще куда-то по каналам», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, животное выглядит замерзшим и уставшим. Представители Фонда попросили местных жителей, которые заметят нерпу, сообщить о ее местонахождении. Тогда детеныша удастся поймать и направить в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.

В начале мая в этот центр попал детеныш ладожской нерпы весом менее пяти килограммов. Его обнаружили в поселке Моторное Ленинградской области. Также 15 мая сотрудники организации спасли еще двух ладожских нерпенков, найденных в поселке Ларионово и в Шлиссельбурге.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих действует на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино с сентября 2014 года. Всего специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.

В Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы — балтийская и ладожская. Все они внесены в Красную книгу России, поскольку находятся под угрозой исчезновения.