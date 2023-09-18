Общество 18 сентября 2023, 17:00 Детеныш панды из Московского зоопарка стал приобретать черный окрас Акулова: детеныш панды из Московского зоопарка начал чернеть Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой

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Детеныш панды, который недавно родился в Московском зоопарке, начал чернеть и приобретать окрас. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

«Малыш панда чернеет на глазах. Грудка и плечи потемнели, а ступни вообще уже черные», — написала она в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой

Детеныш появился на свет 30 августа. Это первый в истории России случай, к которому тщательно готовились. Он стал результатом работы российских специалистов и коллег из Китая.

В первые дни молодая мама-панда не двигалась с места. Сотрудники зоосада клали ей еду и воду как можно ближе.

Для обеспечения покоя мамы и детеныша Московский зоопарк закрыл проход в павильон с большими пандами до 1 ноября.