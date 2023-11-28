Общество 28 ноября 2023, 11:32 Детеныш панды из московского зоопарка показал первые зубы Первые зубы вылезли у детеныша панды из московского зоопарка

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В московском зоопарке три месяца назад появился новый обитатель — детеныш панды. Зоологи провели плановый осмотр, на котором животное показало свои первые зубы. Знаменательное событие запечатлели на видео и разместили в Telegram-канале.

По словам зоологов, детеныш развивается согласно всем нормам для панд. Его первые зубы — это два нижних клыка. До полугода должны вылезти все молочные, которые к полутора годам сменят коренные.

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В ближайшее время детеныш уже сможет попробовать такую взрослую пищу, как бамбук, овощи и, возможно, панда-кейки.

Ранее сотрудники зоопарка рассказали, что животное уже начинает различать окружающий мир, понимать, когда находится рядом с мамой, а когда нет. Кроме этого, панда начала проявлять и свой характер. Во время одного из осмотров детеныш даже попытался укусить ветеринара.