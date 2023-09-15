15 сентября 2023, 11:34
Детеныш домашнего яка родился в Московском зоопарке
Детеныш домашнего яка родился в центре воспроизводства Московского зоопарка
В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, находящемся под Волоколамском, родился детеныш домашнего яка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
В пресс-службе зоосада уточнили, что самочка яка стала вторым малышом в семействе, состоящем из одиннадцатилетнего самца Михаила и девятилетней самки Коры.
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Малютка появилась на свет в августе и уже через несколько дней после рождения стала самостоятельно передвигаться по вольеру. Она быстро растет и ведет себя активно, часто играя с отцом. Детеныш получил черно-белый окрас, как у его матери.
В течение первых полутора месяцев малышка будет питаться материнским молоком, а затем ее рацион начнет постепенно расширяться. Взрослые яки в зоопарке в основном питаются травой, ветками и злаковыми смесями, а также в небольших количествах едят свежие овощи и фрукты.
Ранее в Московском зоопарке вылупились одиннадцать птенцов фламинго.
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