Общество 26 января 2024, 11:15 Детектив Александрова: россияне часто прибегают к услугам сыщиков для розыска должников

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Россияне чаще всего обращаются в детективные агентства с запросом розыска людей. Среди услуг популярной считается розыск должников и мошенников, сообщила частный детектив Олеся Александрова в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, также востребованы проверки персонала и контрагентов. При этом самая стереотипная услуга с выслеживанием неверных мужей и жен на сегодняшний день потеряла свою популярность.

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«Условия экономические таковы, что сейчас любовницы и любовники менее интересны, чем финансовые вопросы», — отметила Александрова.