Общество 03 мая 2023, 14:28 Детей участвующих в СВО добровольцев предложили зачислять в детсады и школы вне очереди Законопроект о первоочередном принятии детей всех бойцов СВО в сады и школы внесли в ГД РИА «Новости»

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Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) внесла в Госдуму законопроект о первоочередном принятии в детсады и школы детей всех участников СВО, в том числе добровольцев. Об этом написал руководитель рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Дети добровольцев, а также погибших в СВО бойцов получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря», — сообщил Турчак.

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По его словам, законопроект подписали руководители всех думских фракций. Мера поддержки коснется и усыновленных детей участников спецоперации.

Глава рабочей группы пояснил, что сейчас в детсады и школы зачисляют вне очереди только детей военнослужащих. Семьи добровольцев не получили такую меру поддержки.

Кроме того, при гибели участвующего в СВО военнослужащего с его детей снимается льгота, добавил вице-спикер Совфеда. Однако о таких семьях государство должно заботиться в первую очередь, подчеркнул Турчак.

«Наш законопроект решит и эту правовую коллизию, в пользу семей погибших ребят», — заключил глава рабочей группы по вопросам спецоперации.

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