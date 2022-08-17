Детей-сирот предложили наделить правом наследования имущества опекуна в РФ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с предложением наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна. Об этом сообщил RT.

Политолог уточнил, что граждане, которых наследодатель при жизни мог видеть всего несколько раз или не видеть вовсе, имеют право на наследование его собственности, а ребенок под опекой, с которым сложились отношения «родитель — ребенок», не имеет права на наследование.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в части включения несовершеннолетних детей, которые находились под опекой не менее трех лет, в одну из очередей наследования по закону», — говорится в тексте письма.

На данный момент гражданское законодательство определяет семь очередей наследования имущества по степени родства. В шестой очереди при отсутствии более близких родственников право на наследство появляется у двоюродных племянников и племянниц, в седьмой — у пасынков, падчериц, мачех и отчимов.