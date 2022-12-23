Общество 23 декабря 2022, 21:24 Детей-сирот эвакуируют из обстреливаемой ДНР в Краснодарский край Детский омбудсмен Львова-Белова сообщила об эвакуации 20 детей-сирот из Донбасса РИА «Новости»

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Детей-сирот в возрасте до четырех лет решили вывезти из обстреливаемого района Донецкой Народной Республики. В ближайшее время их вывезут в Краснодарский край, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ее слова привел ТАСС.

«Мне позвонили и сказали, что нужно эвакуировать 20 самых маленьких детей из ДНР. Сироты находятся в эпицентре обстрелов. И мы с губернатором Краснодарского края договорились, что регион заберет этих 20 малышей в возрасте до четырех лет», — рассказала Львова-Белова.

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Она добавила, что детей эвакуируют в учреждение, где им предоставят возможность попасть в приемные семьи. По словам омбудсмена, сироты приедут в Краснодарский край в ближайшие дни.

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Летом власти ДНР при участии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой оформили передачу под опеку в российские семьи 100 детей-сирот. Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поддержал идею о строительстве в республике реабилитационного центра для детей, переживших боевые действия.