Детей, сбежавших из дома на Урале, не отдают отцу

Пожилой отец детей жил отдельно, у него нет ни работы, ни дома. В Усть-Катав мужчина приехал, как только узнал последние новости.

Органы опеки ищут вариант, чтобы были максимально учтены интересы несовершеннолетних. Сейчас специалисты размышляют над возможностью передать детей под опеку 20-летней старшей сестры, которая жила с ними. Семье обещают помощь.

«Я люблю вас, простите меня». Многодетная мать с Урала перед суицидом отправила SМS дочери Подробнее

В Набережных Челнах у погибшей живет еще одна дочь, ей 33 года. Младшие общались с ней только по телефону. У нее имеются судимости за убийство и мошенничество.

Мать не выпускала детей из дома почти 11 лет. Она не обращалась к врачам, лечила их сама. Женщина научила младших читать и писать, но они сильно отстают по уровню образования от ровесников. Когда старшая дочь поссорилась с матерью, дети решили сбежать. Женщина обратилась в полицию, ребят нашли, но те не вернулись. Тогда жительница Урала подожгла дом и покончила с собой.

Минсоцотношений, прокуратура и СК выясняют, как женщина смогла скрыть наличие детей.