Детей предложили отчислять из детсадов за прогулы

По мнению Людмилы Айвар, это поможет освободить места в детских садах для тех, кому они действительно нужны. Она считает, что «дети, чьи родители не водят их в детский сад без уважительной причины занимают место более нуждающегося в этом ребенка».

«Есть разные причины, по которым родители не водят детей в детский сад: это и состояние здоровья, и какие-то занятия и появление возможности сидеть с ребенком кому-то из родственников. Наверное, можно рассматривать вопрос исключения ребенка из детского сада в случае нерегулярного посещения. Я не вижу возможности наказывать родителей. Мы и так уже наказываем родителей во всем, что бы ни случилось с детьми. Наказывать смысла нет. А вопрос с отчислением и освобождением места — совершенно логичный», — отметила Айвар.

Она добавила, что прогулы детсада нужно приравнять к прогулам занятий в школе. Органы опеки должны реагировать на нарушения прав ребенка при пропуске детского садика так же, как и при пропуске школьных уроков.