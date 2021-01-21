Детей предложили использовать в РФ для контрольных закупок табака

Российским полицейским предложили разрешить проводить контрольные закупки табачной продукции, вейпов и электронных сигарет в магазинах, привлекая для этого несовершеннолетних.

Об этом рассказала директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

В разговоре с ТАСС она отметила, что практика законодательного запрета и роста штрафа за продажу указанной продукции не позволяет решить проблему полностью.

«На наш взгляд, требуются кардинальные и нестандартные решения. Одним из таких шагов и могла бы стать практика привлечения несовершеннолетних волонтеров к проверочной закупке, однако на данный момент действует ряд законодательных ограничений», — сказала Агре.

Она направила письмо с соответствующим предложением главе МВД России Владимиру Колокольцеву. В своем послании Агре указывает, что процент курящих сигареты детей остается достаточно высоким, при этом курить вейпы несовершеннолетние стали даже чаще.

И несмотря на запрет на продажу этой продукции, дети все равно могут приобрести ее, например, через Сеть. Кроме того, Агре в письме обращает внимание на возможность взрыва электронных сигарет и вейпов в руках в числе прочих опасностей для здоровья от их употребления.

Автор письма также предлагает создать межведомственную рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с курением среди детей.

Некоторые россияне начинают курить еще в школе. Причину вредной привычки увидели в проблемах воспитания: дети берут пример со своих родителей. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее рассказал, как отучить молодых людей от курения. Государство только опосредованно способно влиять на атмосферу и воспитание внутри семей. Универсальным механизмом снижения интереса школьников к курению Онищенко назвал ценовую политику. Цены на табачные изделия необходимо повысить.