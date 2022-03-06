Путин подписал закон для усиления защиты детей от сексуального насилия

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий меры защиты детей до 14 лет от сексуального насилия. Изменения внесены в УК РФ и статью № 280 УПК РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законопроекте также ужесточена уголовная ответственность за принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, а также если преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичное деяние, либо группой лиц предварительному сговору.

В этом случае лишение свободы составит до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, пишет Nation News.

Введено наказание за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних лиц до 14 лет на срок до одного года.

Предусматривается штраф штраф до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за срок до одного года, принудительные работы на срок до одного года.