Путин подписал закон для усиления защиты детей от сексуального насилия
Президент Путин подписал закон для усиления защиты детей от сексуального насилия
Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий меры защиты детей до 14 лет от сексуального насилия. Изменения внесены в УК РФ и статью № 280 УПК РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В законопроекте также ужесточена уголовная ответственность за принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, а также если преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичное деяние, либо группой лиц предварительному сговору.
В этом случае лишение свободы составит до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, пишет Nation News.
Введено наказание за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних лиц до 14 лет на срок до одного года.
Предусматривается штраф штраф до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за срок до одного года, принудительные работы на срок до одного года.