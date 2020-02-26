Детей оставили без еды в пустом доме в Кирове. Их успели спасти

Сотрудники полиции спасли двоих несовершеннолетних детей из пустого деревенского дома. Мать оставила малышей в неотапливаемом помещении без еды.

Детей нашли 26 февраля, во время проверки семей, которые состоят на профилактическом учете в Куменском районе Кировской области. Инспектор по делам несовершеннолетних и представители органов соцзащиты пришли в село Быково, чтобы проверить условия жизни женщины с двумя маленькими детьми.

На двери деревенского дома висел замок, а соседи не видели, чтобы семья уезжала. Вернувшись к дому, полицейские услышали внутри шорох. Они предположили, что там могут находится дети, которым нужна помощь, поэтому проникли внутрь.

«В доме были обнаружены оставленные без присмотра дети 2019 и 2017 годов рождения. Приготовленной пищи в доме не было, печь была нетоплена, дети раздеты и без оказания помощи могли замерзнуть. В срочном порядке они были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители начали проверку ситуации. Они устанавливают местоположение матери малышей и решают вопрос о возбуждении уголовного дела из-за оставления детей в опасности.