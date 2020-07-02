Режим дня приучает к планированию, экономии личного времени и пространства, заявила психолог Наталья Малышева.

«Сейчас стало модно правильно формировать свои желания, что бы они исполнялись — этому и учит режим дня: если нет системы, то нет и результата», — рассказала она.

Дети — зеркала взрослых, поэтому родитель должен собственным примером показывать приверженность дисциплине. Когда ребенок вырастет, он будет копировать модель поведения своих родителей.

По мнению специалистов, в приучении к дисциплине хорошо помогают спортивные секции, дополнительное образование, кружки.

Однако важно помнить, что способность планировать свою жизнь, ставить долгосрочные цели и следовать им — навык, присущий взрослым людям. Детям еще предстоит этому научиться. Поэтому важно, чтобы родители брали на себя ответственность за режим дня своих малышей до того, как им исполнится 11-12 лет.

Родители должны контролировать ребенка, но при этом оставлять ему некоторую свободу действий, считает психолог Ксения Несютина. Например, взрослые определяют границы дня — подъем и уход ко сну. А вот действия в течение дня ребенок может распределять сам. Таким образом, он выбирает, когда делать уроки, а когда когда выходить на прогулку.