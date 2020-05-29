    29 мая 2020, 12:28

    Детей нашли рядом с умершими родителями в Москве. Но жалоб на семью не было

    Наза Салех Захи

    Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир на юго-западе Москвы. Около них находились трое детей, младшему — всего 11 месяцев. Их госпитализировали.
    Детей нашли рядом с умершими родителями в Москве. Но жалоб на семью не было

    Столичные органы соцзащиты прокомментировали ситуацию. В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы РИА «Новости» сообщили, что малыши остаются в больнице. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.

    «Информации о социальном неблагополучии ранее в органы соцзащиты не поступало. Семья была многодетной, получала все положенные льготы и выплаты», — заявили в ведомстве.

    Дальнейшая судьба сирот пока не ясна. Этот вопрос решат после их выписки из медучреждения.

    «Органы соцзащиты на связи с родственниками детей и делают все, чтобы права и интересы детей были защищены», — добавили в пресс-службе.

    Детей нашли в квартире рядом с трупами их мамы и ее сожителя несколько дней назад. На место прибыли полиция и врачи. На первый взгляд ребята выглядели здоровыми. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

    Она призвала всех москвичей обращать внимание на плач детей, живущих в соседних квартирах. В этих случаях нужно обращаться в социальные службы и полицию.

    «Это поможет вызволить детей из неблагополучных ситуаций», — заметила детский омбудсмен.

    Причина смерти мужчины и женщины неизвестна. Прокуратура проводит проверку.