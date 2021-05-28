«Детей нагло использовали»: глава уральского района назвал клип про отключение воды подстрекательством

Записавших клип об отключении воды в селе Позариха детей подстрекали взрослые. В населенном пункте отключили только горячую воду из-за ремонта сетей. Холодное водоснабжение работало в полном объеме. Об этом в беседе с «360» заявил глава Каменского района Свердловской области Сергей Белоусов.

Он пояснил, что сети горячего водоснабжения находятся в концессии у компании «ТК Система». Для ремонта труб горячую воду отключили на срок с 11 мая по 1 июня. Но сегодня все уже включили.

«Детей нагло использовали люди более старшие. Было отключение горячей воды на время ремонтных работ, а холодная вода продолжала поступать», — подчеркнул Сергей Белоусов.

Он отметил, что на этой неделе уже приезжал в Позариху и встречался с жителями. Объяснил всю ситуацию. Вопросов про полное отключение воды никто не задал. Чиновник отметил, что раньше жители жаловались на качество воды, но еще два года назад провели трубопровод к сетям города Каменск-Уральского. С тех пор нареканий не было.

Сергей Белоусов отметил, что посмотрел ролик и съездил в Позариху, где живут исполнители. Во всех домах есть холодная вода, а значит, информация в клипе не соответствует действительности. Чиновник отметил, что в час пик напор холодной воды падает. Но это связано с тем, что жители начинают поливать свои огороды.

«У меня претензий к детям нет. Я считаю, что их просто ввели в заблуждение. Заявление ни на кого я не писал и воевать с детьми не собираюсь», — подытожил глава района.

Ролик с жалобой на полное отключение села Позариха от водоснабжения местные школьники выложили в социальных сетях. Они заявили, что им приходится ходить в туалет на улицу.