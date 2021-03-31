Детей на выставку «Мир тела» теперь будут пускать только со взрослыми

Детей на выставку «Мир тела» в Москве теперь будут пускать только с совершеннолетними. Такое решение организаторы приняли из-за широкого общественного резонанса.

«В связи с большим общественным резонансом, вызванным посещением детьми анатомической научно-познавательной экспозиции <…> „Мир тела“, организаторами выставки принято решение об изменении рекомендуемого возраста для посещения выставки на 18+. Учитывая изложенное, сообщаем, что лица, не достигшие возраста 18 лет, с 9 апреля 2021 года будут допускаться на выставку только в сопровождении их законных представителей (и только при условии достижения детьми возраста 12 лет)», — сообщил сайт выставки.

Организаторы подчеркнули, что Роскомнадзор провел проверку и пришел к выводу, что экспозиция содержит научную информацию. Перед посещением выставки, по сообщению сайта, стоит подумать, насколько это будет интересно, и учесть индивидуально-психологические особенности членов семьи.

Выставка «Мир тела» немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса открылась на ВДНХ 12 марта. В качестве экспонатов там выставлены останки умерших людей, которые сохранили уникальным методом пластинации.

Депутат Госдумы Николай Земцов призвал Генпрокуратуру проверить ее на нарушение норм статьи УК РФ «Надругательство над телами умерших». Выставка возмутила общественную православную организацию «Сорок сороков» и директора Кунсткамеры Андрея Головнева. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко встал на защиту «Мира тела». Он заявил, что выставка может быть полезна для детей, которые хотят стать врачами.