Общество 26 февраля 2023, 20:54 Аниматоры в костюмах Хагги Вагги развлекли детей в Липецкой области под песни про Украину Shot: в Липецкой области детей развлекали ростовые куклы Хагги Вагги и песни Сердючки РИА «Новости»

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На детском празднике в городе Грязи Липецкой области прошел детский праздник, на котором детей развлекали аниматоры в костюмах Хагги Вагги и песни Верки Сердючки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мероприятие состоялось в кафе «Виктория». Организаторы пригласили аниматоров с ростовыми куклами Хагги Вагги, в качестве музыкального сопровождения выдрали композицию Верки Сердючки «Ще не вмерла Україна».

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Менеджер компании-организатора сообщила, что в ситуации будут разбираться, она добавила, что «бессмертия Украине не желают».

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В той же Липецкой области на Масленицу сожгли чучело игрушки-страшилки Хагги Вагги. Фигуру уничтожили при помощи огнемета. Родители поблагодарили организаторов за хороший праздник.

Роскачество выявило превышение фенола в игрушке Хагги Вагги, которую продают под видом сувенира. При длительном и регулярном контакте с мягкой игрушкой у ребенка может появиться сонливость, головные боли, отравление, аллергическая реакция.

В конце декабря 2022 года ретейлеры начали изымать игрушки Хагги Вагги из продажи.