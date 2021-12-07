Непривитые от COVID-19 Деды Морозы на новогодних праздниках не должны посещать семьи с детьми из-за ситуации с распространением коронавируса. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Невакцинированные Деды Морозы могут разносить инфекцию в два раза больше. Конечно, без вакцины заниматься этой деятельностью нельзя. Настало время для того, чтобы эта деятельность была несколько патентная, регулируемая», — заявил Милонов в комментарии РИА «Новости».

Родители должны приглашать своим детям на Новый год Дедов Морозов и Снегурочек, которые обязательно привиты, считает главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, это будет более-менее безопасно.

Заказ Деда Мороза домой к семье сейчас становится особенно актуальным — новогодние представления обычно проходят в театрах, но теперь для того, чтобы туда попасть взрослым нужны QR-коды. «360» расспросил профессионалов и составил пошаговую инструкцию к тому, как правильно выбрать Деда Мороза для приглашения домой.