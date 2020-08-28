Детей мигрантов предложили учить традициям страны с помощью шутливых роликов

Необходимо сформировать ряд принципов, которые не вызывают ни у кого противоречий. Коженов предложил ввести обязательное посещение длительных курсов — от 50 до 80 часов. Причем на них нужны видеоролики, а не лекции. Это важно, потому что мигранты могут не понять речь лектора.

«Я бы выступал за то, что если человек здесь живет, так или иначе постоянно, то он обязан это прослушать. Тут нужно делать именно видеофильмы, и очень важно делать это на грани подкола. Надо создать моду, чтобы им было стыдно, если они ведут себя неправильно. Это несложно», — заметил Коженов.

Ролики должны быть смешными, достаточно обидными.

Принимать единый кодекс поведения для приезжих некорректно из-за различий в традициях в разных регионах России. Правила этикета не получится написать даже для жителей одного субъекта страны. Поэтому президент Федерации мигрантов предложил заниматься воспитанием родителей детей-мигрантов. Их нужно обязать посещать некие курсы раз в неделю по воскресеньям по четыре часа. Два часа кино и потом два часа обсуждений дадут хороший результат, считает Коженов.