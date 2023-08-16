Общество 16 августа 2023, 15:16 Детей мигрантов предложили обучать русскому перед школой Глава СПЧ Фадеев: не знающих русский детей мигрантов нужно обучить ему перед школой РИА «Новости»

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Детей мигрантов следует учить русскому еще до школы в специальных центрах. Нельзя принимать их в общеобразовательные учебные заведения без достаточного знания языка. На это указал глава Совета по правам человека в РФ Валерий Фадеев, сообщило РИА «Новости».

Фадеев напомнил, что закон не разрешает не принимать детей в школу.

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«Значит, надо изменить закон. В законе должно быть два обстоятельства — не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре, не отвергать…» — сказал Фадеев.

По его словам, ребенка нужно сначала обучить в спеццентре, а потом дать ему возможность нормально учиться в школе. Эти специальные учебные заведения для детей мигрантов можно открыть к 1 сентября 2024 года, считает он.

Глава СПЧ усомнился в том, что центры должны быть коммерческими. Ведь если России нужны мигранты, то страна должна за государственный счет обучать их детей. Фадеев отметил, что его предложение поддержали в Минпросвещения.