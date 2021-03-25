Детей из Татарстана уложили в снег ради строительства школы. Организаторов акции проверят

Под Казанью дети своими телами на снегу выложили слово «школа». Так они хотели обратить внимание властей на отсутствие поблизости ДК и образовательного учреждения. но теперь организаторов флешмоба проверит прокуратура. Об этом «360» рассказала мама одного из участников Эльвира.

«У нас ни школы, ни ДК нет. Мы об этой проблеме кричим. Сейчас у детей каникулы, им негде проводить время. Обычно мы сами скидываемся и организовываем праздники. Дети уже устали говорить, что они хотят школу возле дома — почему у остальных есть, а у нас нет», — рассказала.

Она отметила, что похожий флешмоб дети увидели в Сети в лошадьми. Им этот ролик показался красивым. В результате в один день во время прогулки все решили собраться. Сколько точно детей приняли участие, никто не считал.

«Это муниципальная земля, которую давно выделили под школу. Нам всегда отписывались, что нет финансирования для этого. Мы едем за девять километров, а транспорта у нас нет. Дети ходят реально пешком. Те, кто на машинах — на машинах. Дети устали в 05:30 вставать. Они каждый день ноют», — пояснила женщина.

Речь идет о нескольких поселках под Казанью — Вишневка и Привольный.

На самом ролике дети полулежа-полусидя на снегу выложили слово «школа». Потом они встали, собрались в кучу и попросили главу государства им помочь: «Дорогой наш президент, дайте нам школу!». На этом ролик заканчивается.

«Мы образно написали, что дети встают на колени. Это игра слов была. Конечно, никто на колени не вставал. Это видно и по ролику. Они самостоятельно залазили, играли, сами вылезли. Мы написали, чтобы на нас обратили внимание», — сказала родительница.

Дети часто просят не везти их в школу, чтобы поспать еще немного. Даже учителя, по ее словам, начали жаловаться, что ученики устали и спят на уроках.

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил РИА «Новости», что ведомство проверит организаторов акции.

«Считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции. Да, прокуратура Республики Татарстан даст правовую оценку действиям организаторов акции с участием детей», — сообщил он.