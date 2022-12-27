Общество 27 декабря 2022, 13:49 Детей из Мариуполя пригласили на елку в Кремль Дети из Мариуполя побывали на новогоднем представлении в Кремле РИА «Новости»

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На новогоднее представление в Кремле пригласили детей из Мариуполя, сообщили «Известия». Юные жители ДНР в сопровождении родителей побывали на главном праздновании страны.

Дед Мороз вручил гостям из Мариуполя сладкие подарки, после чего дети посмотрели новогоднее представление.

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Ранее жители Подмосковья стали участниками акции «Стань Дедом Морозом!». В рамках мероприятия собрали подарки для 1200 детей из новых регионов России. Губернатор Московкой области Андрей Воробьев назвал Новый год временем чудес и исполнения желаний. В скором времени автомобили с игрушками и конфетами отправятся в республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области.

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Рэпер ST (Александр Степанов) и руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу посетили Донбасс, где встретились с воспитанниками интерната и учебно-реабилитационного центра для слабовидящих. Гости поздравили детей с наступающим Новым годом и проверили ход доставки гуманитарных грузов. В новых регионах России «Лига героев» проведет 35 новогодних представлений — их посетят более 5,5 тысячи детей.