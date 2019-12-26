Детей из дома в Химози отправят в реабилитационный центр
О будущем подростков рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Литвиновой.
«По окончании полного медицинского обследования они будут переведены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», — уточнили представители омбудсмена.
Тамара Литвинова помогла матери детей получить паспорт, а им самим — временные удостоверения личности. Помощь в этом оказали органы местного самоуправления и опеки. Одному несовершеннолетнему выдали копию свидетельства о рождении.
Факты о дате рождения оставшихся пяти несовершеннолетних выяснит Гатчинский городской суд. Опека уже направила соответствующее исковое заявление.
Из семьи Андрея Бовта, задержанного в деревне Химози Гатчинского района по подозрению в растлении малолетней дочери и хранении оружия, изъяли восемь детей. Шестеро из них несовершеннолетние. Нескольких детей госпитализировали.
В районной администрации сообщили, что у них нет документов и регистрации.
Самому Бовту уже предъявили обвинения. Он признался только в хранении оружия. Решением Гатчинского суда мужчину арестовали на два месяца — до 16 февраля 2020 года.