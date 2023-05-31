Общество 31 мая 2023, 18:46 Детей из Белгородской области вывезут на летний отдых в соседний регион

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Около 2,5 тысячи белгородских детей поедут на летний отдых в Воронежскую области, и это только первая смена. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу губернатора Белгородской области.

Дети поедут в детский лагерь «Ландыш». Речь идет только о ребятах из приграничных районов. В остальной части области ситуацию назвали плановой.

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«Он пригласил, мы посмотрели, что замечательный лагерь, и согласились. Собрали детишек из приграничного района и отправили. Предложение было сделано давно, все в плановом режиме, планово организуем летний детский отдых. Нацелены максимальное количество детей из приграничных районов отправить за пределы области», — рассказали в пресс-службе.

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