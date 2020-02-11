Детей-инвалидов выселили из поликлиники ради коронавирусных китайцев. Это фейк?

«В условиях дневного стационара оказывалась только плановая лечебно-оздоровительная помощь детям от двух месяцев до 17 лет. Сейчас при неотложных показаниях организовано направление детей в другие реабилитационные центры Перми: в Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей, расположенный по адресу ул. Ким, 99, и в Центр комплексной реабилитации в Кировском районе», — рассказала глава краевого Минздрава.

По ее словам, это временная мера. Она вызвана она исключительно заботой о здоровье маленьких пациентов. В условиях эпидемии гриппа и ОРВИ разобщение детских коллективов — один из самых лучших способов предотвратить распространение любой инфекции.

Несмотря на заверения Минздрава, в городе паникуют. Особенно стараются мамы, чьи малыши должны были в эти дни попасть на реабилитацию, сообщил сайт «Пермь онлайн». Родительницы уверены, что медики от них что-то скрывают и на самом деле помещение освободили для студентов из Китая. В Минздраве края повторили: медучреждение временно закрыли на карантин и со дня на день оно снова начнет принимать маленьких пациентов.