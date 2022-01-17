Детей-инвалидов с родителями в России будут бесплатно госпитализировать

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности одобрила идею депутатов из фракции «Единая Россия» в Госдуме и сенаторов-единороссов. Они предложили бесплатно госпитализировать родителей детей-инвалидов вместе с ними.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект „Единой России“ о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Единой России».

Ранее единороссы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, в котором говорится, что статус «ребенок-инвалид» является обоснованием для нахождения законного представителя несовершеннолетнего с ним в медицинском учреждении без особых медицинских показаний и бесплатно.

Один из авторов идеи, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, отметил, что сейчас бесплатно с родителями могут лежать только дети до четырех лет. При этом дети-инвалиды должны регулярно проходить лечение в стационарах — и не у всех родителей есть возможность оплачивать пребывание там или в гостинице все это время.