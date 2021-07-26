Детей-инвалидов будут обслуживать вне очереди в кафе и магазинах

Детей-инвалидов и их сопровождающих должны будут обслуживать вне очереди в кафе, магазинах и поликлиниках. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин утвердил изменения в президентском указе о мерах господдержки инвалидов от 2 октября 1992 года. Прежде документ обязывал обслуживать без очереди только инвалидов I и II групп. Теперь действие указа распространили на детей-инвалидов и лиц, которые их сопровождают.

Обслуживать людей с ограничениями по здоровью вне очереди должны на предприятиях общепита, в службах связи и ЖКХ, больницах, образовательных и культурных учреждениях, а также в юридических и других организациях. Указ вступил в силу сразу после подписания.

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